In Sangerhausen ist eine Garage in Brand geraten, in der eine große Menge Pyrotechnik gelagert war. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und möglichem Hausfriedensbruch.

Sangerhausen - In Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz ist eine Garage in Brand geraten, in der offensichtlich eine größere Menge Pyrotechnik gelagert gewesen ist. Nach Angaben der Polizei hatten mehrere Zeugen am Montagabend Knallgeräusche wahrgenommen. Kurz darauf fing die Garage Feuer.

Die Feuerwehr rückte mit sieben Einsatzfahrzeugen und 48 Einsatzkräften an, um den Brand zu löschen. Wie genau der Brand ausgelöst wurde, war Gegenstand der Ermittlungen. Da die Garage offen gestanden habe, werde vermutet, dass Unbekannte das Feuer verursacht haben könnten, teilte ein Polizeisprecher mit.

Ob der Besitzer der Garage eine Genehmigung zur Lagerung der Pyrotechnik hatte, war noch unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und Verdacht auf Hausfriedensbruch.