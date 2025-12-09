Während einer Einsatzfahrt in Moabit erfasst ein Polizeiauto eine Fußgängerin. Die 49-Jährige wird schwer verletzt.

Berlin - Ausgerechnet die Polizei hat in Moabit eine Fußgängerin angefahren. Nach ersten Angaben fuhr ein Streifenwagen am Montagabend gegen 18.50 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn über die Invalidenstraße in Richtung Moabit, als eine Frau die Fahrbahn überquerte.

Der Beamte am Steuer fuhr die 49-Jährige mit dem Polizeiauto an, ihr rechtes Bein wurde gebrochen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Invalidenstraße zwischen Lehrter Straße und der Straße Alt-Moabit bis gegen 20:40 Uhr gesperrt, wovon auch der Tram-Verkehr betroffen war.