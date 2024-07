Magdeburg - Eine Fußgängerin ist in Magdeburg an einer Haltestelle von einer einfahrenden Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Die 57 Jahre alte Frau wurde nach dem Unfall am Donnerstagmittag zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah die Fußgängerin die Bahn, als sie die Gleise überquerte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung wurde sie von der Tram erfasst. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.