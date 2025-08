Braunschweig bezwingt Magdeburg in Unterzahl

Magdeburg - Eintracht Braunschweig hat trotz Unterzahl sein Auftaktspiel in der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Magdeburg gewonnen. Im Nachbarschaftsduell setzten sich die Niedersachsen vor 28.780 Zuschauern mit 1:0 (0:0) durch. Das sehenswerte Siegtor erzielte Mehmet Aydin (82. Minute). Zuvor hatte sein Mitspieler Kevin Ehlers die Rote Karte gesehen (54.)

Beide Trainer gaben ihr Zweitligadebüt: Markus Fiedler für den FCM und Heiner Backhaus für die Eintracht. Die Teams zeigten ein hohes Tempo, wobei Braunschweig auf Fehler der Magdeburger lauerte.

Hohes Tempo, wenig Chancen

Trotz des hohen Tempos entstanden kaum Torchancen, bei der besten setzte Magdeburgs Martijn Kaars einen Schuss an den Pfosten (27.). Magdeburg wurde nun stärker, traf aber das Tor nicht. Da auch die Gäste nur selten Lücken in der FCM-Abwehr fanden, ging es torlos in die Pause.

Unverändert kehrten die Teams zurück und Braunschweig hatte die erste Gelegenheit, doch Dominik Reimann parierte den Abschluss von Aydin (49.). Inmitten der Braunschweiger Druckphase sah Ehlers nach einem Foul an Marcus Mathisen Rot. Magdeburg wurde im Anschluss noch dominanter, es fehlte aber an Ideen und Präzision. Stattdessen traf Aydin nach einem Ballgewinn an der Mittellinie mit einem fulminanten Abschluss aus der Distanz.