Ein 83-Jähriger will in Gröditz die Straße überqueren und wird von einem Kleintransporter angefahren. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

Gröditz/Dresden - Ein Fußgänger ist in Gröditz (Kreis Meißen) von einem Kleintransporter angefahren und tödlich verletzt worden. Der 83-Jährige starb an seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann am Freitagabend die Straße überqueren, als er von dem stadtauswärts fahrenden Transporter eines 46-Jährigen erfasst wurde. Die genauen Umstände des Unfalls sind nach den Angaben noch ungeklärt.