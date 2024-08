Einsatz in Berlin-Mitte. Ein Fußgänger wird am Morgen in der Nähe des U-Bahnhofes Schillingstraße von einem Auto überrollt. Er überlebt den Unfall nicht.

Berlin - Ein 41 Jahre alter Fußgänger ist am Morgen in Berlin-Mitte von einem Auto überfahren worden und ums Leben gekommen. Das berichtete die Berliner Polizei. Der Unfall ereignete sich demnach in der Nähe des U-Bahnhofes Schillingstraße in der Karl-Marx-Allee.

Nach ersten Erkenntnissen lag der Mann auf der Straße, als sich eine Autofahrerin näherte, wie eine Sprecherin erklärte. Sie konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte den 41-Jährigen. Warum der Mann auf der Fahrbahn gelegen hatte, sei noch völlig unklar. Die Frau erlitt einen Schock.

Polizisten kümmerten sich vor Ort um die Unfallaufnahme und sperrten die Karl-Marx-Allee in Richtung Strausberger Platz. Nach etwa sechs Stunden wurde die Straße den Angaben zufolge wieder freigegeben. Die Beamten brachten den Leichnam des Mannes in die Gerichtsmedizin, wie es hieß. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.