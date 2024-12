Ein Fußgänger am Fahrzeugrand wird von einem Autofahrer erfasst. Der 81-jährige Mann stirbt.

Bad Schmiedeberg - Ein 81-Jähriger ist in Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) von einem Auto angefahren und getötet worden. Ein 56 Jahre alter Autofahrer hatte aus noch ungeklärter Ursache den am rechten Fahrbahnrand laufenden Mann erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der 81-Jährige wurde in ein Krankenhaus geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag.