Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg kommt es in den Mittagsstunden zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger. Noch am Einsatzort erliegt der Mann seinen Verletzungen.

Berlin - Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Berlin ist ein Fußgänger gestorben. Der Unfall habe sich in den Mittagsstunden nahe der Ecke Greifswalder Straße und Storkower Straße ereignet, teilte die Feuerwehr mit. Passanten und Beschäftigte eines zufällig anwesenden Krankentransportunternehmens hätten umgehend Erste Hilfe geleistet, die später von den Rettungskräften fortgeführt worden sei. Der Mann musste reanimiert werden, starb wenig später jedoch noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen.

Der Straßenbahnfahrer wurde ebenfalls medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Berliner Verkehrsbetriebe BVG teilten nach dem Unfall mit: „Unsere Gedanken sind bei dem Verstorbenen und seiner Familie sowie bei unserem Kollegen. Selbstverständlich unterstützen wir die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang umfänglich und danken allen Rettungskräften für ihren Einsatz“. Den Angaben zufolge war die Linie M4 bis zum Nachmittag zwischen Antonplatz und Greifswalder Straße/Danziger Straße für rund drei Stunden unterbrochen. Auch die Busse der Linien 156 und 158 mussten demnach zeitweilig umgeleitet werden.