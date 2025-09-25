Ein Mann wird in Berlin-Mitte von einem Laster angefahren. Wie es dazu kam, ist unklar. Der Fußgänger kämpft um sein Leben.

Berlin - Nach einem Unfall im Berliner Regierungsviertel schwebt ein Fußgänger in Lebensgefahr. Der Mann wurde in der Wilhelmstraße von einem Lastwagen erfasst, wie eine Polizeisprecherin sagte. Wie es dazu kam, konnte sie nicht sagen. Auch nähere Angaben zu dem Verletzten lagen ihr zunächst nicht vor.

Der Bereich um den Unfallort in unmittelbarer Nähe des ARD-Hauptstadtstudios wurde weiträumig abgesperrt. Polizisten sicherten Spuren. Durch die Arbeiten am Unfallort kam es zu Behinderungen in den angrenzenden Straßen.