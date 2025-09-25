Junge Leserinnen und Leser gingen im Sommer in die Bibliotheken, um an der beliebten Aktion teilzunehmen. Von Lesenächten bis Quiz: Bei den Kindern dominierten vor allem die Klassiker.

Halle - Beim Lesesommer XXL haben so viele Kinder und Jugendliche teilgenommen wie noch nie. Nach Angaben des Landesverwaltungsamtes nahmen 7.884 junge Menschen an der landesweiten Sommeraktion teil. Das sind 1.233 mehr als im Vorjahr. Besonders beliebt seien bei den jungen Leserinnen und Lesern die Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur gewesen: „Greg's Tagebuch“, „Die Schule der magischen Tiere“ und „Die Drei ???“.

Wie schon in den vergangenen Jahren hätten vor allem die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen den größten Anteil an den Teilnehmenden gestellt, so das Landesverwaltungsamt. Die kontinuierliche Zunahme der Teilnehmerzahlen verdeutliche, wie bedeutend diese Initiative für die Region geworden sei. Mit Lesenächten, Quiz-Aktionen und individueller Beratung beteiligten sich demnach auch die 58 Bibliotheken im Land an der Aktion.