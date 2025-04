Früh am Morgen läuft ein junger Mann bei dichtem Nebel auf der Fahrbahn – ein Auto kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kommt zum folgenschweren Unfall.

Fußgänger bei Unfall in Diepholz lebensbedrohlich verletzt

Bei dichtem Nebel wird ein 22-jähriger Fußgänger in Diepholz von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)

Diepholz - Ein 22-jähriger Fußgänger ist am frühen Morgen in Diepholz bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz lief der Mann gegen 4.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf der Sulinger Straße in der Fahrbahnmitte, als er von einem Auto erfasst wurde.

Der 31-jährige Autofahrer war in Richtung Wetschen unterwegs. Nach Polizeiangaben war aufgrund dichten Nebels seine Sicht stark eingeschränkt. Der Fußgänger kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt.