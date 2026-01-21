Auf einem Firmengelände in Heilbad Heiligenstadt ist ein Mann von einem Auto erfasst worden. Sein Gesundheitszustand ist kritisch.

Auf einem Firmengelände in Heilbad Heiligenstadt ist ein Fußgänger angefahren worden. (Symbolbild)

Eichsfeld - Auf einem Firmengelände in Heilbad Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) ist ein Fußgänger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll das Fahrzeug rückwärts gefahren sein und den Fußgänger dabei übersehen haben.

Der Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Gesundheitszustand sei kritisch, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.