An mehreren Stellen in der Stadt verhielten sich die Fußballfans laut Polizei aggressiv. (Symbolbild)

Halle - Wegen aggressiven Verhaltens hat eine Gruppe von 35 Fußballfans in Halle (Saale) einen Platzverweis von der Polizei für das Stadtgebiet bekommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, reiste die Gruppe von Weißenfels nach Halle und wollte nach eigenen Angaben ein Fußballspiel in Dölau besuchen. In einem Supermarkt hätten zwei Männer der Gruppe Alkohol gestohlen, in der Innenstadt sei die Gruppe aggressiv aufgefallen. Daher sei durch die Polizei ein Platzverweis für die Stadt ausgesprochen worden.

Anschließend sei die Gruppe zum Hauptbahnhof und weiter zurück nach Weißenfels begleitet worden. Es seien mehrere Strafverfahren unter anderem wegen Diebstahls, Körperverletzung und Landfriedensbruch eingeleitet worden.