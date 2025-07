In Thüringen lebten im vergangenen Jahr 24 Prozent der Menschen in einem Haushalt, der sich nach eigenen Angaben keine einwöchige Reise im Jahr leisten kann. (Symbolbild)

Erfurt - Jeder vierte Mensch in Thüringen lebt in einem Haushalt, dem eine Woche Urlaub außer Haus zu teuer ist. Besonders betroffen sind Alleinlebende, wie eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts ergab. Für Alleinerziehende, die in anderen Bundesländern besonders betroffen sind, gibt es in Thüringen keine verlässlichen Daten. Basis der Auswertung ist eine EU-weite Umfrage aus dem vergangenen Jahr.

Konkret lebten 2024 in Thüringen 24 Prozent der Menschen in einem Haushalt, der sich nach eigenen Angaben keine einwöchige Reise im Jahr leisten kann. Dazu zählt auch Urlaub bei Verwandten oder Freunden. Im Vergleich zum Jahr 2023 mit rund 28 Prozent ging der Anteil immerhin etwas zurück.

Vergleichsweise leicht fällt die einwöchige Urlaubsreise im Freistaat Haushalten mit zwei oder mehr Personen ohne Kinder: nur knapp jeder Fünfte in einem solchen Haushalt muss nach eigenen Angaben auf die Urlaubsreise verzichten. Bei Alleinlebenden ist es knapp jeder Dritte.

Thüringen gehört damit zu den Bundesländern, in denen der Urlaub für besonders viele Menschen unerschwinglich ist. Schlechter stehen nur Niedersachsen, Bremen, Rheinland-Pfalz und das Saarland da. Bundesweit liegt der Anteil bei 21 Prozent.