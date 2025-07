Einbecher stehlen in einem Kleingarten Werkzeuge. Dass sie danach noch die Laube anzünden, erhöht den Schaden um ein Vielfaches.

Gartenlaube bei Einbruch in Leipzig angezündet

Einbrecher haben eine Gartenlaube in Leipzig angezündet. (Symbolbild)

Leipzig - Unbekannte Einbrecher haben ein Gartenhäuschen in Leipzig in Brand gesetzt. Die Laube sei am Samstagabend stark beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Die Täter hätten die Laube und einen dazugehörigen Schuppen aufgebrochen und verschiedene Werkzeuge gestohlen. Danach legten sie auf noch unbekannte Art und Weise den Brand.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Lauben übergriffen. Die Polizei bezifferte den Wert der gestohlenen Werkzeuge auf einige Hundert Euro. Der Schaden an der Laube sei mit 5.000 Euro deutlich höher.