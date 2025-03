Fit für den Königsklassen-Kracher: Joshua Kimmich beim Abschlusstraining in München.

München - Joshua Kimmich ist bereit für den Champions-League-Kracher gegen Bayer 04 Leverkusen. Der Nationalmannschafts-Kapitän konnte nach seiner verletzungsbedingten Pause beim Bundesligaspiel in Stuttgart beim Abschlusstraining wieder voll mitmischen. „Für dieses Spiel bist du immer bei 100 Prozent“, sagte Trainer Vincent Kompany.

Erkrankter Pavlovic fällt aus

Kimmich grätschte und rannte mit vollem Körpereinsatz bei den ersten Übungen auf dem Vereinsgelände. Der Mittelfeldspieler dürfte damit nach einer Sehnenreizung im Oberschenkel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) wieder in der Münchner Startelf stehen.

Ausfallen wird beim Bundesliga-Tabellenführer weiterhin Aleksandar Pavlovic. Der Fußball-Nationalspieler ist immer noch erkrankt. „Hoffentlich ist er bald wieder dabei“, sagte Kompany.

Duelle ohne „viele Unterschiede“

Im ersten deutschen Champions-League-Duell seit dem Münchner Finalsieg gegen Borussia Dortmund 2013 im Londoner Wembleystadion kämpfen Rekordmeister FC Bayern und der amtierende Bundesliga-Champion Bayer 04 um den Einzug ins Viertelfinale.

„Man hat zwei Mannschaften mit sehr viel individueller Qualität“, sagte Kompany vor dem Gipfeltreffen gegen Leverkusen. „Die Spiele gehen immer an die Grenzen, es gibt nicht viele Unterschiede.“ Das entscheidende Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Leverkusen statt.