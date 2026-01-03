Die Konkurrenz ist zu groß in Unions Abwehr. Nachwuchsprofi Ogbemudia hofft in der Rückrunde auf mehr Spielzeit bei einem Drittligisten.

Berlin - Fußball-Bundesligist Union verleiht Oluwaseun God Power Osaro Ogbemudia für die anstehende Rückrunde. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger soll beim Drittligisten Waldhof Mannheim Spielzeit erhalten, wie Union mitteilte. Für die Leihe wurde der Vertrag des gebürtigen Bremers vorzeitig verlängert.

Der 1,88 Meter lange Abwehrspieler hatte im August 2024 seinen ersten Profivertrag erhalten, wurde aber in der U19 eingesetzt. Zudem stehen noch elf Berufungen in den Bundesligakader zu Buche, in denen der viermalige Juniorennationalspieler aber nicht zum Einsatz kam.

„Olu braucht Spielpraxis und Minuten auf dem Platz. Das war bei uns aufgrund der Konkurrenzsituation auf seiner Position zuletzt nicht möglich. Daher sind wir froh, mit Waldhof Mannheim einen Verein gefunden zu haben, bei dem diese Chance gegeben ist“, sagte Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball Männer, „wir sind von Olus Potenzial überzeugt, daher haben wir uns mit ihm auf eine Vertragsverlängerung verständigt.“