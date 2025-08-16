Auf dem Maschsee in Hannover schwimmen bunte Gummienten bereits zum 14. Mal um die Wette. Mit der Aktion soll Geld für Knochen- und Stammzellen-Spenden gesammelt werden.

Hannover - Tausende Gummienten haben sich auf dem Maschsee mitten in Hannover für einen guten Zweck ein Rennen geliefert. Teilnehmer und Teilnehmerinnen konnten sich vorher die Enten kaufen, der Erlös geht an das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR), teilten die Veranstalter mit. Mit dem Geld sollen Stammzellenspender unterstützt werden.

Angetrieben wurden die bunten und geschmückten Enten nur durch die Strömung. Taucher der Feuerwehr begleiteten das Rennen im Wasser. Die Aktion fand im Rahmen des Maschseefestes, eines der beliebtesten Feste in der Landeshauptstadt, statt. Im vergangenen Jahr kamen rund 2,15 Millionen Besucher. Das diesjährige Fest endet nach zweieinhalb Wochen am Sonntag.