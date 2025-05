Leipzig - Die Fußballerinnen von RB Leipzig präsentieren Persis Oteng als vielversprechenden Neuzugang für die Offensive. Die 20 Jahre alte Stürmerin von der U21 von Tottenham Hotspur erhält in Leipzig einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, wie der Bundesligist mitteilte. Die in Oberhausen geborene Oteng war in London, wo sie im Alter von elf Jahren hingezogen ist, mit 26 Toren die treffsicherste Offensivkraft in dieser Saison.

Für Oteng „geht Traum in Erfüllung“

„Mit Persis Oteng haben wir eine hochtalentierte und ehrgeizige Spielerin für RB Leipzig gewinnen und langfristig an uns binden können. Persis überzeugt durch ihre Qualitäten im Abschluss, ihren Zug zum Tor und ihr Tempo“, sagte Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball bei RB. Oteng meinte: „Mit dem Wechsel geht für mich ein Traum in Erfüllung.“

Die Stürmerin ist nach Maja Spilenberg (ETO FC Győr), Mirja Kropp (FSV Gütersloh), Rucy Grunenberg (RB Leipzig U20) und Annabel Schasching (SC Freiburg) der fünfte Neuzugang für die kommende Saison.