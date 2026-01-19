In einer Berliner Kita ist ein Junge bei einem Unfall ums Leben gekommen. Polizei und Feuerwehr waren mit großem Einsatz vor Ort, doch jede Hilfe kam zu spät.

Berlin - Ein fünfjähriger Junge ist in einer Berliner Kita bei einem Unfall gestorben. Es sei von einem schweren Gegenstand, vermutlich einer Tür, erschlagen worden, sagte ein Polizeisprecher. Er sprach von einem tragischen Vorfall. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Alter und Geschlecht des Kindes teilte die Polizei erst am Nachmittag mit, weil zunächst noch nicht alle Angehörigen verständigt worden waren.

Der Sender RTL sprach von einem Unfall mit einer Terrassentür. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 10.15 Uhr in der Straße Adlergestell in Niederschöneweide im Bezirk Treptow-Köpenick. Am Nachmittag hatte die Kita geschlossen. Die Kinder waren nach dem Unfall abgeholt worden. Auch der Feuerwehreinsatz war beendet. Der „Tagesspiegel“ hatte berichtet.

Die Polizei muss nun klären, ob die Tür einen technischen Defekt hatte oder falsch bedient wurde. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit insgesamt 22 Leuten im Einsatz. Mehrere Notärzte versuchten demnach vergeblich zu helfen. Zwei Hubschrauber waren angeflogen. Zahlreiche Kita-Erzieher, andere Kinder und Eltern mussten von der Feuerwehr psychologisch betreut werden, wie es weiter hieß.

In der großen Kita werden nach eigenen Angaben etwa 160 Kinder ganztägig betreut. Die Kita hat nach Fotos auf der Internetseite einen großen Garten und zahlreiche Fenster und Türen, die dorthin führen. Träger ist eine gemeinnützige Gesellschaft für berufliche Bildung und Beschäftigung in Berlin und Brandenburg.