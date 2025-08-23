In Berlin-Mitte geraten zwei Gruppen aneinander. Es wird ein Messer gezogen. Die genauen Umstände bleiben vorerst unklar.

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen nahe dem Humboldt Forum in Berlin-Mitte sind fünf Menschen durch Messerstiche verletzt worden. Zwei davon wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

An der Auseinandersetzung am späten Samstagabend seien ungefähr acht bis zehn Personen beteiligt gewesen. Mehrere Tatverdächtige wurden laut Polizeiangaben am Tatort festgenommen. Zu den genauen Umständen wie dem Grund der Auseinandersetzung oder dem Ablauf konnte noch keine Auskunft gegeben werden.