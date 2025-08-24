Ein Mann fährt in seinem Auto eine Straße entlang. Auf einmal beschleunigt das Fahrzeug von allein und lässt sich nicht mehr bremsen. Es kommt zum Zusammenstoß.

Oranienburg - Bei einem Auffahrunfall in Oranienburg (Oberhavel) sind am Samstagmittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 28 Jahre alter Fahrer war nach Polizeiangaben auf der Willy-Brandt-Straße in Richtung Bahnhof unterwegs, als sein Auto plötzlich von allein beschleunigte und die Bremse nicht mehr reagierte. Der Polizei zufolge handelte es sich um eine „neuwertiges Fahrzeug“.

Der Wagen prallte daraufhin auf einen vorausfahrenden Wagen. Dessen 32-jähriger Fahrer und seine 33 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen vierstelligen Betrag. Gegen den Fahrer, der den Unfall verursachte, wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache des technischen Defekts.