In der Nacht brennt es in einem Mehrfamilienhaus in Altglienicke. Die Bewohner werden evakuiert und in einem Feuerwehrbus betreut.

Die Bewohner wurden während den Löscharbeiten in einem Bus der Feuerwehr betreut. (Symbolbild)

Berlin - In den frühen Morgenstunden ist die Berliner Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Altglienicke ausgerückt. Laut Angaben der Feuerwehr war im ersten Stock eines vierstöckigen Hauses ein Feuer ausgebrochen.

Fünf Menschen mussten von den Einsatzkräften aus dem Gebäude gerettet werden. Sie erlitten leichte Verletzungen und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Eine weitere Ausbreitung der Flammen und des Rauchs konnte verhindert werden. Während der Löscharbeiten mussten die Bewohnerinnen und Bewohner das Haus kurzzeitig verlassen. Wegen der kühlen Temperaturen wurden sie in einem Feuerwehrbus betreut.