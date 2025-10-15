Heute trocken, morgen nass, übermorgen wieder trocken: In Niedersachsen kommt es in den nächsten Tagen zu einem Wetter, bei dem für alle Fälle ein Regenschirm mit aus dem Haus genommen werden sollte.

Während es in Niedersachsen am Mittwoch noch trocken bleibt, soll es in der Nacht zu Donnerstag zu ersten Regenschauern kommen. (Symbolbild)

Hannover - In Niedersachsen müssen sich die Menschen auf wechselhaftes Wetter einstellen. Während der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch einen trockenen Mittwoch vorhersagt, sollen am Donnerstag Regenwolken das Wetter bestimmen.

Am Mittwoch bleibt es bewölkt mit vereinzelten Sonnenstrahlen und milden Temperaturen. Laut DWD werden Höchsttemperaturen von 15 Grad Celsius erreicht – außer im tiefen Süden des Bundeslandes, dort fallen die Temperaten deutlich niedriger aus. Außerdem soll es in der Nähe von Brocken zu Nebel kommen können. In der Nacht zu Donnerstag fallen die Temperaturen, vor allem im Binnenland. An der Küste soll es dann auch zu ersten Regenschauern kommen.

Am Donnerstag kommt der Regen

Der Donnerstag wird laut Angaben des DWD verregnet, vor allem im Norden Niedersachsens. Dort wachen die Menschen bereits zu dem nassen Wetter auf, während die Regenwolken erst im Laufe des Tages weiter in den Süden des Bundeslandes ziehen sollen. Trotz des nassen Wetters sollen die Temperaturen denen des Vortages entsprechen.

So schnell wie der Regen ins Land gezogen ist, soll er allerdings laut DWD auch wieder verschwinden. Freitagmorgens soll wieder nur der Norden von Regenschauern betroffen sein. Am Abend soll der ganze Nordwesten wieder trocken sein.