Im Keller eines Hochhauses in Berlin-Spandau bricht ein Feuer aus. Der Rauch zieht bis hoch in den elften Stock. Fünf Menschen werden dabei leicht verletzt.

Berlin - Bei einem Brand eines elfgeschossigen Hochhauses in Berlin-Spandau sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer brach laut Feuerwehr im Keller des Wohnhauses am Sonntagabend aus und betraf vier Verschläge.

Über den Aufzugsschacht breitete sich der Rauch demnach schnell bis in die obersten Etagen aus. 30 weitere Personen wurden zunächst evakuiert und in bereitgestellten Bussen betreut, blieben aber unverletzt. Sie konnten inzwischen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage mit. Auch die fünf Leichtverletzten wurden vor Ort betreut.

Feuerwehr ging zunächst von vielen Verletzten aus

Weil zunächst viele Anrufe eingingen und wegen des „geschilderten Meldebildes“, wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr hieß, wurde zunächst das Stichwort „Massenanfall von Verletzten“ bei den Einsatzkräften geprägt.

Nachrückende Einsatzkräfte hatten derweil Probleme, an den Einsatzort zu kommen, weil Fahrzeuge von eingetroffenen Angehörigen die Feuerwehrzufahrt blockiert hatten. Insgesamt waren 87 Einsatzkräfte im Einsatz. Zur Brandursache gab es zunächst keine Informationen.