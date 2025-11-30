Auf gerader Strecke kommt ein junger Autofahrer von der Straße ab und stößt mit einem Baum zusammen. Er wird schwer verletzt, sein 20 Jahre alter Beifahrer schwebt in Lebensgefahr.

Eydelstedt - Bei einer Kollision mit einem Baum bei Eydelstedt (Landkreis Diepholz) sind zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer und einer lebensgefährlich. Der 20-jährige Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich derzeit noch in Lebensgefahr, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Der 20 Jahre alte Fahrer ist nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache auf gerade Strecke von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Unfallstelle bleibe derzeit für die Unfallaufnahme gesperrt.