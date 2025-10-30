Frühe Aufregung am Leipziger Platz: In der Mall of Berlin versuchen fünf Unbekannte einen Juwelier zu überfallen. Das ist bisher bekannt.

Berlin - Fünf Unbekannte haben am frühen Morgen versucht, in ein Juweliergeschäft am Leipziger Platz in Berlin-Mitte einzubrechen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, seien die mutmaßlichen Täter mit einem Auto vor dem Juwelier in der „Mall of Berlin“ vorgefahren und hatten versucht, das Sicherheitsrolltor des Geschäfts aufzuhebeln. Ob sie dabei erfolgreich waren, ist derzeit noch unbekannt.

Wie es weiter hieß, seien alle fünf Tatverdächtigen flüchtig. Die Beamten hätten zunächst die Verfolgung aufgenommen, bevor sich die Spur der Tatverdächtigen verlor.

In Berlin ist es in der Vergangenheit mehrfach zu Einbrüchen in Juwelierläden in Einkaufszentren gekommen. In Berlin-Steglitz fuhren Diebe im April mit einem Auto bis vor einen Juwelier in ein Einkaufszentrum an der Schloßstraße, nachdem sie eine Eingangstür aufgebrochen hatten. Einen vergleichbaren Fall gab es in einem anderen Einkaufszentrum in derselben Straße im August 2024.