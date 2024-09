Pirna - Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge nahe Pirna (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) verletzt worden. Laut Angaben der Polizei war ein Mann am Montag mit seiner Beifahrerin von Struppen-Siedlung auf der Bundesstraße 172 in Richtung Krietzschwitz unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr fuhr. Er stieß in der Folge mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammen. Zwei Ersthelfer retteten die Betroffenen aus ihren Autos, die nach dem Zusammenstoß Feuer fingen.