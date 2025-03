Berlin - Nach dem überraschenden Sieg in Frankfurt wartet auf Union Berlin eine noch schwierigere Aufgabe. Die Köpenicker empfangen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Tabellenführer Bayern München im Stadion An der Alten Försterei. Im Hinspiel gab es im vergangenen November in München eine 0:3-Niederlage für die Hauptstädter.

Gegensätze

Spitzenreiter FC Bayern hat mit 61 Zählern mehr als doppelt so viele Punkte geholt wie der Tabellen-14. Union (26). Am letzten Spieltag sorgten die Bayern mit einer 2:3-Heim-Niederlage gegen den VfL Bochum und Union mit einem 2:1-Erfolg bei Eintracht Frankfurt für Überraschungen. Am Dienstag kamen die Münchner bei Bayer Leverkusen (2:0) souverän in der Champions League weiter.

Sieglos

Es ist das zwölfte Aufeinandertreffen beider Teams in der Bundesliga. Noch nie konnte Union gewinnen. Immerhin gab es drei Unentschieden: 2022/23 (1:1) in Berlin sowie 2020/21 bei Union und in München (auch jeweils 1:1). Auch Union-Coach Steffen Baumgart schaffte in acht Pflichtspielen keinen Dreier gegen die Bayern.

Torverhältnis

Union stellt mit 22 erzielten Treffern die zweitschlechteste Offensive der Liga. Nur der FC St. Pauli (19) ist noch geiziger. München hat mit 74 Toren den Bestwert zu bieten.

Wiedersehen

Der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Union-Angreifer Wooyeong Jeong hat eine Münchner Vergangenheit. Zwischen Januar 2018 und Sommer 2019 sowie im Frühjahr 2020 trug der Südkoreaner das Bayern-Trikot. Für die erste Mannschaft des FCB absolvierte er zwei Pflichtspiele.

Sperre

Union-Trainer Steffen Baumgart kassierte in Frankfurt wegen Meckerns eine Gelbe Karte. Weil er aus der ersten Halbserie noch drei Verwarnungen von seinem Job beim Zweitligisten Hamburger SV mitbringt, muss er die Partie gegen München wegen einer Sperre auf der Tribüne verbringen.