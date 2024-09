Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist Union gut in die Bundesliga gestartet. Doch der Gegner am Samstag ist in bestechender Form.

Berlin - Am dritten Spieltag wartet auf den 1. FC Union Berlin der erste große Test. Das zweite Auswärtsspiel dieser Bundesliga-Spielzeit führt die Köpenicker zu RB Leipzig. Zur Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) werden 4800 Union-Fans ihre Mannschaft begleiten.

Ungeschlagen: Beide Mannschaften sind in dieser Saison noch ungeschlagen. Leipzig steht nach zwei Siegen auf Position drei. Union ist mit vier Zählern Tabellenfünfter.

Serie I: RB gewann am vergangenen Spieltag gegen Meister Leverkusen und ist jetzt das am längsten ungeschlagene Team der Liga. Die Sachsen sind seit 13 Ligaspielen ohne Niederlage (neun Siege und vier Unentschieden).

Klarheit: In den bisherigen zehn Bundesliga-Vergleichen zwischen RB und Union gab es immer einen Sieger, nie ein Unentschieden. Beide Teams konnten jeweils fünfmal triumphieren.

Wiedersehen: Mit dem Leipziger Trainer Marco Rose spielte Union-Coach Bo Svensson zusammen bei Mainz 05. Als Mainzer Fußball-Lehrer traf Svensson auf Rose, als dieser für Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und RB Leipzig tätig war. Die Bilanz ist ausgeglichen (zwei Siege, ein Remis, zwei Niederlagen). Rose ist bei Svenssons 100. Bundesligaspiel allerdings gelb-rot-gesperrt. Und der erkrankte Svensson muss hoffen, dass er bis zum Spieltag fit wird.

Serie II: In den jüngsten 27 Spielen, in denen Union hinten lag, sprang für die Berliner kein Sieg mehr heraus. Letztmals gelang dies am 11. Februar 2023 in Leipzig, als Union ein 0:1 noch in einen 2:1-Erfolg umwanden konnte