Nach zuletzt zwei Null-Nummern ist die Offensive von RB Leipzig gegen den FC Augsburg gefordert. Ein 0:0 in der Liga gab es bei bislang 16 Partien nur in der Saison 2018/2019 - dafür gleich zweimal.

Leipzigs Xavi Simons will daheim gegen den FC Augsburg seinen ersten Bundesligatreffer in dieser Saison erzielen.

Leipzig - RB Leipzig will am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg einen Heimsieg feiern.

Auswärtsstatistik des Gegners

Die Augsburger warten in dieser Saison auswärts noch auf einen Torerfolg und vor allem auf einen Punktgewinn. Nach drei Heimspielen ist es in Leipzig erst das zweite Auswärtsspiel. Das erste Duell in der Fremde verlor der FCA beim 1. FC Heidenheim mit 0:4.

Tore

Die letzte Nullnummer gegen Augsburg gab es daheim im März 2019, davor im Oktober 2018 bei den Fuggerstädtern. Seitdem schoss RB zumindest immer ein Tor gegen den FCA und gewann zuletzt daheim alle fünf Bundesliga-Partien, die letzte sogar mit 3:0.

Serie mit Vereinsrekord?

Leipzig ist seit 15 Bundesliga-Spielen saisonübergreifend ungeschlagen. Und hat auch die letzten 15 Spiele gegen Augsburg nicht verloren. Gibt es gegen Augsburg keine Niederlage, würden die Sachsen einen Vereinsrekord aufstellen, nachdem mit dem 0:0 auf St. Pauli die Bestmarke aus dem Jahr 2019 egalisiert worden ist. Augsburg hat nur einmal gegen RB gewonnen, das war im September 2017 beim 1:0 daheim.

RB-Treffer

In der Vorsaison hatte RB nach vier Spieltagen schon 13 Tore auf der Habenseite, aber auch die Niederlage in Leverkusen (2:3). Es folgte ein 5:1 gegen den späteren Vizemeister VfB Stuttgart, ein 3:0 bei Union Berlin sowie ein 3:0 gegen Augsburg. Nun gelang zwar ein 3:2-Sieg bei Meister Bayer, dazu ein mageres 1:0 gegen Bochum und die beiden 0:0 gegen Union und auf St. Pauli. So stehen nur vier Treffer auf dem Konto.

Schwächelnde RB-Offensive

Zum selben Zeitpunkt der Vorsaison kam Leipzigs Offensivabteilung mit Xavi Simons und Lois Openda (beide jeweils 3 Tore) sowie Benjamin Sesko (2) auf acht Treffer. Aktuell ist im RB-Sturm etwas Flaute. Xavi und Sesko trafen in der Liga noch nicht. Zudem hat der Niederländer Spielmacher auch noch keine Torvorbereitung vorzuweisen. Nur Openda jubelte bislang bei zwei Treffern, vergab aber mit dem verschossenen Elfmeter gegen Union (0:0) zwei mögliche Zähler.