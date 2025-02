Fünf Fahrzeuge in Berlin-Neukölln bei Bränden beschädigt

Bei Autobränden in Neukölln sind fünf Fahrzeuge zu Schaden gekommen. (Symbolbild)

Berlin - In Berlin-Neukölln sind fünf Fahrzeuge bei Bränden zu Schaden gekommen. Gegen vier Uhr seien Einsatzkräfte in die Sonnenallee gerufen worden, nachdem ein Feuer ein danebenstehendes Auto erfasst habe, teilte die Polizei mit. Bereits auf dem Weg sollen die Einsatzkräfte ein weiteres brennendes Fahrzeug entdeckt haben. Die Flammen hätten auf ein danebenstehendes Auto übergegriffen und beide seien stark beschädigt worden. Den Angaben zufolge brannte später noch ein weiteres Auto auf der Sonnenallee und eins in der Erkstraße.

Laut Angaben wurden alle Fahrzeuge von Einsatzkräften der Polizei und Feuerwehr vollständig gelöscht. Ein 28-jähriger Mann steht im Verdacht die Brände gelegt zu haben. Er sei festgenommen worden.

Autobrände sind in Berlin keine Seltenheit: Im vergangenen Jahr wurden nach Polizeiangaben rund 750 Fahrzeuge bei Bränden beschädigt. In den beiden Vorjahren waren es jeweils etwas mehr als 570 Autos.