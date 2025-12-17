In den letzten zehn Jahren schaffte der deutsche Meister nur drei Mal den Sprung ins Finalturnier des Pokals. Jetzt fehlt nur noch ein Sieg gegen Kiel. Die Füchse erwarten erneut eine enge Partie.

Berlin - Die Füchse Berlin wollen im DHB-Pokal den Einzug ins Final Four perfekt machen und sich damit ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk machen. Im Viertelfinale empfängt der deutsche Meister am Donnerstag (19.00 Uhr/Dyn) in der Max-Schmeling-Halle den THW Kiel. „Wir wollen nach Köln. Und wir haben eine vernünftige Chance. Wenn wir das nicht schaffen, wird das ein hartes Weihnachten für uns“, sagte Trainer Nicolej Krickau.

Bereits das dritte Saison-Duell mit Kiel

Der amtierende deutsche Meister weiß aber auch, dass es eine sehr schwierige Partie wird. „Wir erwarten bis zum Ende eine enge Partie. Die Chancen stehen 50 zu 50“, sagte Krickau. Die Füchse, die zuletzt vor zwei Jahren im Final Four standen, es aber erst einmal vor elf Jahren auch gewinnen konnten, sind hochmotiviert. „Es ist eine große Chance vor großer Kulisse ein geiles Spiel zu machen“, sagte Kreisläufer Mijajlo Marsenic.

Berlin und Kiel kennen sich gut. Bereits im Supercup und zuletzt vor gut einem Monat in der Bundesliga standen sich beide Teams diese Saison schon gegenüber. Beide Male gewannen die Füchse knapp. Und doch erwartet Krickau jetzt eine ganz andere Partie. „Es ist eine Balance zwischen dem, was habe ich aus dem letzten Spiel gelernt und was ist dieses Mal anders“, sagte der Däne.

Extra-Plan für Kiel-Star Skipagøtu

Denn im Gegensatz zum letzten Duell wird Weltmeister Lasse Andersson den Berlinern fehlen, und bei Rekordmeister Kiel ist Hendrik Pekeler zurück. „Unser Rhythmus ist ohne Lasse natürlich ein bisschen anders. Kiel hat eine deutlich verbesserte Abwehr mit der Rückkehr von Pekeler“, sagte der Füchse-Coach. Respekt hat er zudem vor dem Torhüter-Duo Andreas Wolff und Gonzalo Perez de Vargas. „Die letzten Spiele haben sie wahnsinnig gespielt. Das wird auch dieses Mal ein Thema sein“, sagte er.

Zudem haben sich die Füchse für Kiels Spielmacher Elias Ellefsen á Skipagøtu „einen Plan“ ausgedacht, wie Krickau ankündigte. Denn der Färinger hatte im letzten Duell zwölf Tore erzielt und war kaum zu stoppen. „Er war richtig stark, hat Druck gemacht und die richtigen Entscheidungen getroffen. Da werden wir etwas anders machen müssen und dürfen wir ihn einfach nicht ins Spiel kommen lassen“, sagte Marsenic. Der Fokus geht deshalb auf die Defensive. „Die Grundlage muss die Abwehr sein. Denn die gewinnt Spiele und Titel“, so der Serbe weiter.