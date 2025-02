Berlin - Wenn die Füchse am Sonntag im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga die SG Flensburg-Handewitt in der Max-Schmeling-Halle empfangen (15.00 Uhr/Dyn), ist es für die Berliner fast schon ein Vier-Punkte-Spiel. „Es wäre ein wichtiges Zeichen, wenn wir gewinnen würden. Wir könnten oben dranbleiben und Flensburg auf Distanz halten. Das wird eine Riesenaufgabe“, sagte Trainer Jaron Siewert.

Die Füchse sind aktuell Tabellendritter, Flensburg liegt nur einen Zähler dahinter. Der Respekt vor den Norddeutschen ist groß. „Sie haben viele gute Spieler und einen breiten Kader. Wahrscheinlich einen der besten der Liga“, so Siewert. Deshalb werden sich die Berliner gewaltig steigern müssen. „Wir müssen eine Top-Leistung in allen Mannschaftsteilen bringen“, forderte deshalb der Füchse-Coach.

Duell der offensivstärksten Teams der Liga

Denn in den letzten beiden Pflichtspielen schwächelten die Füchse. Dem überraschenden Punktverlust am Sonntag in Lemgo folgte am Donnerstag bei 27:32-Pleite bei Wisla Plock ein über weite Strecken schwacher Auftritt. Siewert zeigte sich anschließend etwas angefressen. „Ich rede lieber nicht über meine Gefühle, das klingt dann netter. Wir müssen jetzt aber schnell wieder aufstehen und den Kopf frei bekommen“, sagte er.

Deshalb wäre ein Erfolg gegen Flensburg auch besonders wertvoll. Um „Selbstvertrauen aufzubauen für die kommenden Wochen“, so Siewert. Das Hinspiel Mitte Dezember ging knapp 37:38 verloren. Viele Tore sind auch dieses Mal zu erwarten, treffen doch die beiden offensivstärksten Teams der Liga aufeinander. „Für uns ist es wichtig, denen nicht zu viele Tore durch Tempo zu erlauben. Für uns geht es darum das Tempo zu bestimmen und nicht dem Tempo hinterher zu laufen“, sagte Siewert.