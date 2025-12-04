Ausgerechnet beim Schlusslicht Kolstad kassieren die Füchse ihre erste Pleite in der Königsklasse. Allerdings fehlen den Berlinern gleich sieben Akteure - darunter Welthandballer Mathias Gidsel.

Berlin - Die Bundesliga-Handballer der Füchse Berlin haben in der Champions League im zehnten Spiel ihre erste Niederlage kassiert. Das Rumpfteam des deutschen Meisters verlor beim norwegischen Champion Konstad Handball in Trondheim mit 24:28 (12:15). Die Füchse bleiben dennoch Tabellenführer und haben noch vier Partien, um den einen benötigten Sieg zur direkten Viertelfinal-Qualifikation zu holen. Beste Berliner Werfer waren Matthes Langhoff mit sieben und Aitor Ariño mit fünf Toren.

Trainer Nicolej Krickau musste neben vier Langzeitverletzten erneut auf Stammkeeper Dejan Milosavljev verzichten. Zudem fehlten der noch nicht spielberechtigte Nejc Cehte und Welthandballer Mathias Gidsel nach seiner Schulterverletzung aus dem Bundesliga-Spiel gegen Lemgo. Dennoch starteten die Füchse mit einem 2:0 in die Partie. Doch es wurde schnell klar, dass das Team ohne die vielen Leistungsträger nicht eingespielt ist.

Auch Andersson verletzt sich

Es gab zahlreiche Abstimmungsprobleme im Angriff, die zu Ballverlusten führten, zudem scheiterten sie mehrfach am Gastgeber-Keeper Andreas Palicka. Nach rund 14 Minuten lagen die Füchse so bereits 4:8 zurück. Einzig Lasse Ludwig hielt mit starken Paraden sein Team im Spiel. Aber zu allem Überfluss verletzte sich Ende der ersten Hälfte dann auch noch Weltmeister Lasse Andersson und kam nicht mehr zurück.

Der deutsche Meister kämpfte auch nach dem Seitenwechsel, arbeitete auch in der Abwehr ordentlich. Aber mit nur noch zwei etatmäßigen Rückraumspielern fehlte im Angriff einfach die Durchschlagskraft. Gerade die jungen und unerfahrenen Akteure zahlten viel Lehrgeld. So liefen die Füchse bis zum Ende einem Rückstand hinterher.