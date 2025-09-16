Die Füchse Berlin müssen bis zum Ende der Hinrunde auf Rechtsaußen Prantner verzichten. Der Italiener zog sich eine Schulterverletzung zu – Ersatz steht bereit.

Berlin - Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin muss bis zum Jahresende auf Leo Prantner verzichten. Der italienische Nationalspieler hatte sich bereits beim 32:26-Auswärtssieg bei Frischauf Göppingen eine Schulterverletzung zugezogen, teilte der Verein mit. Der 23 Jahre alte Außenspieler wurde am Montag in Zürich operiert.

Vertreten wird der Rechtsaußen von Max Günther. Der 21-Jährige spielt beim Kooperationspartner 1. VfL Potsdam in der zweiten Liga und erhält ein Zweitspielrecht. Günther hatte bereits in der vergangenen Bundesligasaison mit Potsdam Bundesliga-Erfahrung gesammelt.