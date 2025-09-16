In Leverkusen ist die Polizei mit starken Kräften zu einer Schule ausgerückt. Doch der Einsatz beruhte auf einem Fehlalarm.

Leverkusen - Ein technischer Defekt hat einen größeren Polizei-Einsatz an einer Schule in Leverkusen ausgelöst. Am Landrat-Lucas-Gymnasium sei Alarm ausgelöst worden, doch dieser habe sich als Fehlalarm herausgestellt, sagte eine Sprecherin der Polizei Köln. Die Polizisten vor Ort wurden deshalb wieder abgezogen.