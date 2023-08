Berlin - Die Handballer der Füchse Berlin setzen weiter auf die eigene Jugend. So verlängerten die Berliner den Vertrag mit dem 21-jährigen Nils Lichtlein bis 2026. Das gaben die Füchse am Donnerstag bei der Teampräsentation auf dem Badeschiff der Arena in Treptow bekannt. „Ich bin sehr froh, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde. Es ist ein weiterer Schritt in meiner Karriere“, sagte Lichtlein der Deutschen Presse-Agentur.

Lichtlein hatte im Sommer mit der deutschen Nationalmannschaft bei der U21-Weltmeisterschaft in Berlin den Titel geholt und wurde zum wertvollsten Spieler des Turniers (MVP) gewählt. „Ich hoffe, dass er dieses Selbstvertrauen aus der WM mitnimmt“, sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar. Denn für den Rückraumspieler war das Turnier ein großer Schritt. „Das hat mir sehr geholfen, selber an mich zu glauben“, berichtete er.

In der Vorbereitung hat Kretzschmar schon viele gute Ansätze bei dem Youngster gesehen. „Ich freue mich, dass er jetzt eine wirkliche Alternative ist. Auf der Mitte den Ball schnell macht, genaue sichere Pässe spielt, Lücken für die anderen reißt und selber torgefährlicher geworden ist. Das sind Sachen, die uns helfen werden“, lobte ihn der 50-Jährige. Und auch körperlich konnte Lichtlein zulegen. „Körperlich hatten wir immer noch ein bisschen Zweifel. Da hat er jetzt auch noch einmal Muskelmasse raufgepackt“, so Kretzschmar.

Lichtlein freut sich über das Vertrauen und die gestiegene Verantwortung. „Ich bin nach Berlin gekommen, um Profi zu werden, habe dann meinen ersten Vertrag unterschrieben und freue mich, den Weg hier weiterzugehen“, sagte er. Dabei profitiert er auch von dem Wechsel von dem dänischen Weltmeister Jacob Holm nach Paris. „Des einen Leid, des anderen Glück. Und in dem Fall ist es natürlich mein Glück“, sagte er. Gesucht wird aber dennoch ein weiter Spieler - allerdings für den linken Rückraum.