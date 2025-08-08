Die Füchse bleiben in der Vorbereitung in Torlaune. Gegen den bislang hochkarätigsten Gegner gibt es einen Kantersieg. Am Samstag folgt das Duell gegen den Kooperationspartner.

Potsdam - Die Füchse Berlin haben ihren ersten ernsthaften Test in der Saisonvorbereitung auf die Handball-Bundesliga deutlich gewonnen. Am Freitagabend siegte der deutsche Meister in Potsdam gegen das japanische Team der Toyota Brave Kings klar mit 48:33 (27:15). Beste Berliner Werfer waren Tim Freihöfer und Welthandballer Mathias Gidsel mit je sieben Toren.

Die Füchse konnten besonders in der Offensive gegen die Japaner überzeugen, bei denen sieben Olympia-Teilnehmer im Team standen. Am Samstag (15.00 Uhr) folgt an selber Stätte ein weiteres Testspiel gegen den Kooperationspartner und Erstliga-Absteiger 1. VfL Potsdam. „Das Turnier ist eine gute Standortbestimmung und dient als optimale Vorbereitung auf die kommenden Herausforderungen“, sagte Geschäftsführer Bob Hanning.

Zuvor hatte es gegen unterklassige Gegner in vier Partien hohe Kantersiege gegeben. Am 23. August bestreitet der deutsche Meister aus der Hauptstadt in München gegen Pokalsieger THW Kiel im Supercup sein erstes Pflichtspiel.