Das Tier war am Sonntag durch die Innenstadt gestreunt und zog bereits die Aufmerksamkeit mehrerer Menschen auf sich. Die Polizei fand den Fuchs später. Was dann passierte.

Northeim - Ein Fuchs hat in der Innenstadt von Northeim ein Mädchen gebissen. Die Fünfjährige kam am Sonntag leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Das Tier wurde später eingefangen und getötet.

Zuvor hatten mehrere Menschen wegen des streunenden Wildtiers den Notruf gewählt. Der Fuchs habe wenig Scheu gezeigt, sei zunächst aber nicht von der Polizei gefunden worden. Nach dem Biss des Mädchens wurde das Tier schließlich am Mittag gefunden und gemeinsam mit der Feuerwehr eingefangen.

Eine Tierklinik und das Veterinäramt hätten dann aufgrund des Verhaltens des Tieres eine Tötung empfohlen. Ein Jäger kümmerte sich in einem Waldstück darum.