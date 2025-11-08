Nach zwei Niederlagen gelingt Schalke im Zweitliga-Spitzenspiel wieder ein Sieg. Ein Notarzteinsatz auf der Tribüne sorgt zwischendurch für betretene Stimmung.

Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 hat die SV Elversberg besiegt und ist zumindest vorerst Tabellenführer der 2. Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic bezwang die Saarländer im Spitzenspiel der beiden Aufstiegskandidaten mit 1:0 (1:0).

Mit dem Erfolg stoppten die Gelsenkirchener ihren kleinen Negativtrend. Die vorherigen beiden Pflichtspiele hatte Schalke verloren. Für die Elversberger, die als Dritter und damit direkt hinter Schalke ins Spiel gegangen waren, war es die vierte Partie in Serie ohne Sieg. Der Revierclub hat nun 27, Elversberg weiter 23 Punkte.

Vor 61.818 Zuschauern in Gelsenkirchen erzielte Hasan Kurucay schon in der vierten Minute das entscheidende Tor für die Gastgeber. Elversberg spielte eigentlich nicht schlecht und zeigte sogar technisch lange den besseren Fußball. Beim letzten Pass oder im Abschluss mangelte es aber an der nötigen Präzision. Ein Treffer von Younes Ebnoutalib zählte wegen einer Abseitsposition nicht. Die Schalker, bei denen mehrere Leistungsträger ausfielen, überzeugten vor allem kämpferisch.

Notfall auf der Tribüne drückt die Stimmung

In der zweiten Hälfte sorgte ein medizinischer Notfall unter den Zuschauern zwischenzeitlich für betretene Stimmung. Sanitäter brachten einen Fan auf einer Trage von der Tribüne. „Wir wünschen alles Gute“, schrieb der FC Schalke auf X und verkündete wenig später: „Der Notarzteinsatz in der Südkurve ist beendet. Wir wünschen eine gute und vollständige Genesung!“