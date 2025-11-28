In Sachsen wird das erste Adventswochenende kalt und teilweise glatt. Besonders im Bergland sind Frost und Glatteis möglich. Auf dem Fichtelberg soll es zu Sturmböen kommen.

Dresden - Zum ersten Adventswochenende ist es in Sachsen bewölkt, frostig und teilweise glatt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt es Freitagvormittag im Bergland oberhalb von 600 Metern zu Frost. Demnach gefriert im oberen Bergland am Vormittag vereinzelt Sprühregen, der zu Glätte führen kann. Die Höchsttemperaturen liegen bei 3 bis 7 Grad, im Bergland bei -1 bis 3 Grad.

Vom Erzgebirge bis zum Zittauer Gebirge erwartet der DWD auch in der Nacht zu Samstag leichten Frost. Im Laufe der Nacht könne sich durch örtlich gefrierenden Sprühregen Glatteis bilden. Die Temperaturen gehen auf 5 bis 2 Grad, im Bergland auf bis zu -2 Grad zurück. Tagsüber sei im Bergland lokal weiter Glatteis möglich. Auf dem Fichtelberg erwartet der DWD stürmische Böen. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 9 Grad, im Bergland bei 1 bis 3 Grad.

In der Nacht zum Sonntag liegen die Tiefstwerte bei 2 bis -2 Grad. Tagsüber ist es laut Prognose zunächst trocken, am Abend könne es regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 5 bis 7 Grad, im Bergland bei -1 bis 4 Grad.