Mit dem neunten Sieg im neunten Champions-League-Spiel fehlt den Füchsen nur noch ein Sieg zur direkten Viertelfinal-Qualifikation. Vorher wartet aber noch eine hohe Hürde in der Bundesliga.

Berlin - Erschöpft, aber glücklich. Ein Bild, das es von den Füchsen Berlin in den letzten Wochen oft zu sehen gab. So auch am Donnerstagabend nach dem Kraftakt in der Champions League gegen den ungarischen Meister Veszprém HC. „Ich bin überrascht, woher wir es immer wieder schaffen, diese Energie – trotz des ganz kleinen Kaders – zu finden“, sagte Geschäftsführer Bob Hanning nach dem 38:34-Heimsieg.

Fünf Ausfälle musste der deutsche Meister verkraften und trotzdem fanden die Füchse wieder einen Weg und zeigten, wie sehr sie in den letzten Jahren doch gereift sind. „Egal, was passiert, wir bleiben ruhig. Da zeigen wir, dass wir eine Spitzenmannschaft sind“, sagte Welthandballer Mathias Gidsel. Und betont dabei den Willen der Mannschaft. „Wir haben immer den Gedanken, dass wir am Ende gewinnen. Auch, wenn das vielleicht ein bisschen naiv ist“, ergänzte er.

Sonntag wartet der nächste schwere Gegner

Mit dem neunten Sieg im neunten Gruppenspiel fehlt – bei noch fünf Partien – nur noch ein Sieg zur direkten Viertelfinalqualifikation. „Dieses Ergebnis gibt uns die Möglichkeit im neuen Jahr auch etwas mit den Kräften haushalten zu können. Spielanteile verteilen zu können und zuzugucken, wie die anderen sich die Punkte abnehmen“, sagte Hanning. Gidsel blieb aber weiter in der offensiven Spur. „Wir wollen natürlich diesen ersten Platz und das Momentum halten. Auch, für die Bundesliga“, sagte der Däne.

Denn da geht es schon im Sonntag in der Max-Schmeling-Halle gegen den TBV Lemgo Lippe weiter (16.30 Uhr/Dyn). Die liegen nur einen Zähler hinter den drittplatzierten Füchsen. „Ein echtes Spitzenspiel. Das wird schwer“, sagte Gidsel. Trainer Nicolej Krickau warnt vor der Überraschungsmannschaft in dieser Saison. „Es ist kein Zufall, dass sie so weit oben stehen. Das ist eine andere Herausforderung. Du musst viel, viel Geduld haben und musst sehr effektiv sein“, sagte der Coach.