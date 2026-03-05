Bodenfrost bis zu minus zehn Grad, tagsüber bis zu 18 Grad und Sonnenschein: Die Prognose des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg.

Berlin/Potsdam - Die Nächte in Berlin und Brandenburg bleiben frostig, tagsüber wird es dagegen mild. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bestimmt eine trockene Luftmasse das Wetter in den beiden Bundesländern.

In den verbreitet klaren Nächten ist bodennah mit mäßigem Frost zu rechnen, örtlich bis minus zehn Grad in der kommenden und minus acht Grad in der folgenden Nacht. Zum Freitag liegen die nächtlichen Tiefstwerte erwartungsgemäß zwischen minus einem und minus sieben Grad und zum Samstag zwischen plus einem und minus vier Grad.

Auch heute früh warteten laut Wetterexperten Frost und Minusgrade. Der Tag bringt laut Vorhersage aber auch viel Sonnenschein. Die Höchstwerte steigen demnach auf 13 Grad in der Uckermark und 16 Grad in der Elbe-Elster-Niederung. Am sonnigen Freitag erwartet der DWD bis zu 17 Grad und am Samstag bis zu 18 Grad.