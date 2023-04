Rudolstadt - Drei Menschen sind bei einem Unfall in der Nähe von Teichröda (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) schwer verletzt worden. Ein 93-Jähriger geriet am Mittwochmittag auf der Bundesstraße 85 aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort streifte das Auto den Wagen einer 25-Jährigen und stieß danach frontal gegen das Auto einer 26-Jährigen.

Laut Polizei wurden der 93-Jährige, seine 90 Jahre alte Beifahrerin und die 26-Jährige schwer verletzt. Die 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Laut Polizei wurden alle in eine Klinik gebracht. Dabei kamen demnach auch zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle auf der B85 kam es für fast drei Stunden zu Behinderungen, wie es hieß.