Ein Jugendlicher kommt mit seinem Moped auf die Gegenspur. Dort kommt ihm ein Auto entgegen.

Mit einem Hubschrauber wird der 15-Jährige in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Neustadt an der Orla - Ein 15 Jahre alter Mopedfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei am Freitag bei Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort kam ihm ein Auto entgegen.

Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten 15-Jährigen in eine Klinik. Der 25 Jahre alte Autofahrer blieb laut einem Polizeisprecher unverletzt. Warum der Jugendliche auf die Gegenspur geriet, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.