Der CSD in Rheinsberg fand am Samstag bereits zum zweiten Mal statt.

Rheinsberg - Rund 1.300 Menschen haben zum zweiten Mal den Christopher Street Day (CSD) in Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) gefeiert. Mit dem Fest solle auch ein Zeichen für Toleranz, Offenheit und gegen Rechtsextremismus gesetzt werden, erklärten die Veranstalter.

Im Zentrum der Stadt versammelten sich am Nachmittag viele junge Familien, Studenten und Schaulustige. Selten war die Innenstadt so voll. Die Polizei begleitete den zweiten CSD in Rheinsberg. In der Vergangenheit war es bei solchen Veranstaltungen immer wieder zu Protesten und teils Gewalt aus der rechten Szene gekommen.

Bei dem Fest traten die Band Kraftklub aus Chemnitz und andere Musiker auf. Martin Sonneborn (Die Partei) sprach vor den Teilnehmern. Mit Blick auf das kommende Jahr kündigten die Veranstalter an: „Nächstes Jahr definitiv wieder.“