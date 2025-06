Dresden - Bei kräftigen Gewittern sind in Teilen Sachsens in der Nacht bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Auch gab es bis in die frühen Morgenstunden vereinzelt Sturmböen und Hagel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Einen nennenswerten Schaden habe das Unwetter aus der letzten Nacht nicht angerichtet, teilten die Leitstellen der Polizei mit. Doch Unwetter und Regen sind in den nächsten Tagen weiterhin präsent.

Nach Abzug der Unwetterfront beruhigt sich das Wetter vorerst und die Werte klettern laut DWD-Angaben im Verlauf des Montags bis auf 24 Grad. Doch ab dem Nachmittag zieht demnach erneut Regen auf, der in den Abendstunden vereinzelte Gewitter und stürmische Böen mit sich bringen kann. In der Nacht zum Dienstag gebe es bei 12 bis 8 Grad vereinzelte Schauer.

Bis zur Mitte der Woche kann es laut DWD weiterhin zu örtlich begrenzten Schauern und Gewittern kommen. Dabei steigen die Temperaturen stetig an und erreichen am Mittwoch voraussichtlich sommerliche 27 Grad.