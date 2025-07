Wer noch draußen etwas vorhat, hat bis Freitag beste Chancen: Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt angenehm – bevor am Wochenende Schauer und Gewitter möglich sind.

Freundliches Wetter in Niedersachsen - Regen am Wochenende

Hannover - Zum Start in die zweite Wochenhälfte bleibt es in Niedersachsen und Bremen heiter bis wolkig bei milden Temperaturen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) können vereinzelt Schauer auftreten, es bleibt aber überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen 23 Grad, auf den Inseln etwa 20 Grad bei schwachem, an den Küsten teils mäßigem Wind. In der Nacht zu Freitag wird es teils klar, teils wolkig. Die Temperaturen sinken auf etwa 14 Grad im Binnenland und auf 16 Grad an der Küste.

Der Freitag bringt einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 23 bis 26 Grad, auf den Inseln bleibt es mit rund 19 Grad etwas kühler. Der Wind weht schwach, an der See zeitweise mäßig. In der Nacht zu Samstag ziehen Wolken auf, es bleibt aber überwiegend trocken. Die Tiefsttemperaturen erreichen 11 bis 15 Grad, an der See wird es mit 17 Grad etwas milder. Der Wind weht schwach bis mäßig.

Unbeständiges Wochenende: Regen, Schauer und Gewitter erwartet

Das Wochenende wird wechselhaft mit Regen, Schauern und Gewittern. Am Samstag zieht dichte Bewölkung auf, die zeitweise Regen mit sich bringt, so der DWD. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 25 Grad, auf den Inseln bleibt es mit rund 20 Grad etwas kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig. In der Nacht zum Sonntag bleibt es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 17 Grad an der Küste und 13 Grad im Binnenland.

Der Sonntag zeigt sich weiter unbeständig. Es bleibt wechselnd bewölkt mit Schauern und örtlichen Gewittern. Die Höchsttemperaturen erreichen 23 bis 26 Grad, auf den Inseln etwa 22 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es bei wechselnder bis starker Bewölkung, es sind Schauer möglich. Die Tiefstwerte liegen bei etwa 17 Grad an der Küste und 14 Grad im Landesinneren.