Nach frischen Nächten können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf milde Tage mit viel Sonne freuen.

Die neue Woche in der Hauptstadtregion startet mit Sonnenschein. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen starten Berlin und Brandenburg in die neue Woche. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heute Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad. Am Abend können im Norden Wolken vorbeiziehen. Dazu weht voraussichtlich ein schwacher Wind.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es meist gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 2 Grad, in Bodennähe ist gebietsweise leichter Frost möglich. Tagsüber geht es laut Angaben freundlich weiter. Neben einigen Wolken zeigt sich immer wieder die Sonne, die Höchstwerte liegen erneut zwischen 19 und 23 Grad.

Am 1. Mai Temperaturen bis 23 Grad

Am Mittwoch wird es bewölkt bei Temperaturen bis 24 Grad. Es soll aber trocken bleiben. Am Feiertag, dem 1. Mai, gibt es voraussichtlich wieder viel Sonne und milde Temperaturen um 20 bis 23 Grad. Regen ist vorerst nicht in Sicht.